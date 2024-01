Stiri pe aceeasi tema

- AI va avea propriul buton pe tastaturi! Microsoft a anunțat ca adauga un nou buton pe tastaturile pentru PC-uri și laptopuri Windows, care va apela la un asistent AI. Este prima schimbare majora a designului in ultimele decenii și subliniaza angajamentul companiei fața de inteligența artificiala, conform…

- Veniturile inregistrate de Revolut in anul 2022 au depașit 1 miliard de euro, in creștere cu 45% fața de profitul din 2021. In 2023, compania preconizeaza o dublare a profitului de anul trecut.

- Hidroelectrica va incepe sa emita facturile romanilor pe luna noiembrie 2023, compania fiind la zi cu situatia de plata, dupa ajustarile complexe de soft adaptate la modificarile legislative care au avut loc.

- Catalin Tolontan, coordonatorul editorial al ziarului Libertatea, a fost anuntat astazi ca isi incheie colaborarea cu Ringier, potrivit surselor Paginademedia.ro In aceeasi situatie sunt si ziaristele Iulia Rosu, redactor sef adjunct Libertatea si Camelia Stan, tot redactor sef adjunct, care au fost…

- Hidroelectrica emite facturile romanilor pe luna octombrie 2023, astfel ca este la zi cu situatia de plata, dupa ajustarile complexe de soft adaptate la modificarile legislative care au avut loc.

- Presedintele Consiliului Judetean Bacau, Valentin Ivancea, a anunțat relocarea companiei aeriene DAN AIR pe Aeroportul International din Bacau. Potrivit acestuia, vor fi efectuate zboruri temporare spre 8 destinatii, incepand cu 8 decembrie, spre Bruxelles, Munchen, Nuremberg, Stuttgart, Madrid, Barcelona,…

- Hidroelectrica emite facturile romanilor pe luna septembrie 2023, astfel ca ajunge la zi cu situatia de plata, dupa ajustarile complexe de soft adaptate la modificarile legislative care au avut loc.

- Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetica din Grecia, a anunțat finalizarea tranzacției prin care preia operațiunile Enel din Romania pentru suma de 1,240 miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al companiei elene, PPC se va axa pe investiții in energia regenerabila, cu scopul…