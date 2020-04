Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a publicat marți lista facilitaților și masurilor luate, in contextul instituirii starii de urgența, in vederea sprijinirii mediului de afaceri, dar și pentru susținerea conformarii voluntare. In temeiul Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 29/2020, precum și al Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Liberalii solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa declare neconstitutional in ansamblu proiectul de lege privind acordarea unor facilitati pentru contribuabilii operatori economici. Liberalii invoca in sesizarea transmisa, luni, CCR motive extrinseci si intrinseci de neconstitutionalitate…

- Obligatiile fiscale scadente si neachitate pana la 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta nu vor fi considerate obligatii fiscale restante iar pentru acestea nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, precizeaza Ministerul Finantelor Publice, anunța AGERPRES.Potrivit…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat luni ca se amana termenul de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020, pana la data de 25 aprilie 2020. De asemenea, vor fi și alte masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, printre care un nou mecanism de rambursare TVA și suspendarea acțiunilor…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a organizat mai multe licitatii pentru atribuirea unor contracte de achizitie de antibiotice. Atribuirea a avut loc la data de 29 ianuarie 2020 pentru fiecare contract in parte. Un prim contract, in valoare de 68.025 de lei, a fost…

- Cofondator al companiei Uber, Travis Kalanick, este unul dintre sustinatorii unui proiect start-up pentru lansarea unui nou tip de hotel, construit din elemente produse prin imprimare 3D pentru o retea care sa devina un fel de "Club Med pentru Mileniali", informeaza cotidianul Financial Times, potrivit…

- O firma deținuta de fina de cununie a fostului șef al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a fraudat un proiect cu cofinanțare europeana, care viza reabilitarea Muzeului de Istorie Naționala și Arheologie din oraș, declarand facturi pentru lucrari imaginare, emise de firme fantoma…

- Inspectorii de munca au dat amenzi de peste 62.000 de lei și au descoperit trei persoane in situație de munca nedeclarata, in urma controalelor efectuate la zeci de angajatori din județul Alba. In perioada 20 – 23 ianuarie, in domeniul relatiilor de munca au fost controlați 42 de agenți economici, cu…