Facturi false, de 1,1 milioane de lei, investigate de Poliția Mureș Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub supravegherea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, au efectuat miercuri, 29 martie, 15 percheziții in județele Mureș, Sibiu, Olt, Teleorman, Valcea și Dolj, la locuințele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala, fapta prevazuta și pedepsita de Legea 241/2005. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

