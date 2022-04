Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca primele sute de facturi au fost introduse vineri in sistemul national de facturare electronica, in prima zi de aplicare optionala e-Factura in relatia firmelor cu partenerii de afaceri.

- ”Sistemul de facturare electronica pe relatia Business to Business (B2B) este disponibil si functioneaza in parametri programati, incepand de astazi, 1 aprilie, iar primele sute de facturi au fost deja introduse in sistem. Ministerul Finantelor continua demersurile in vederea eficientizarii colectarii…

- Facturarea electronica a fost introdusa cu intarziere in Romania, insa, odata demarat procesul, autoritatile anunta o evolutie rapida de la proiectul pilot la obligativitate pentru toate facturile emise, indiferent de tipul contribuabilului sau de marfurile comercializate, informeaza specialistii Deloitte…

- e-Factura este un proiect demarat de Ministerul Finanțelor și ANAF și are ca scop implementarea facturii electronice in relația Business to Government. Cu toate ca in momentul de fața este in perioada de testare și este opționala, inrolarea și transmiterea facturilor prin e-Factura urmeaza sa devina…

- InfoCons a transmis, joi, o noua alerta privind maștile neconforme: sunt 284 de tipuri de maști neconforme, dintre care 61,26%, respectiv 174 sunt maști FFP2. InfoCons a realizat un studiu cu privire la alertele emise prin Sistemul de alerta rapida european, cu privire la numericul maștilor…

- Inainte sa-si lanseze flagship-urile, Samsung scoate la lumina smartphone-ul Galaxy S21 FE, un mid-range cu un pret destul de mare, scrie News.ro.Galaxy S21 FE are multe dintre dotarile flagship-urilor de anul trecut si incearca sa atraga utilizatorii cu un pret mai mic decat cel la care a fost lansata…