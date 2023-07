Facturarea electronica va fi obligatorie, de la 1 ianuarie 2024, in Romania pentru toate tranzactiile intre firme, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos. „Lupta impotriva combaterii fraudei si a evaziunii fiscale intra intr-o noua etapa. Datorita unei decizii luate astazi de Consiliului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2024 facturarea electronica va fi obligatorie in tara noastra pentru toate tranzactiile intre firme”, a precizat, joi seara, pe Facebook, ministrul Finantelor. Marcel Bolos considera ca facturarea electronica reprezinta un instrument valoros pentru a urmari in timp real…