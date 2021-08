Agenții economici vor utiliza un sistem de facturare electronica (E-Facturare) pentru a incarca, stoca și descarca facturile pe care le emit, in relația cu instituțiile publice, din septembrie 2021. Anunțul a fost facut, luni, de premierul Florin Citu, care a precizat ca masura va fi implementata de Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, […] The post Facturarea electronica intre firme, introdusa din septembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .