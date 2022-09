Stiri pe aceeasi tema

- O familie din județul Sibiu, care locuiește intr-o casa cu doua etaje, a primit in luna iulie o factura la energia electrica de aproape 33.000 de lei. Acum, membrii sai sunt nevoiți sa faca un credit bancar pentru a putea plati factura uriașa, informeaza publicația locala Ora de Sibiu. 32.836 de lei…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose, europarlamentar și fost premier, a anunțat, marți, intr-o conferința de presa susținuta la finalul Consiliul Politic Național PSD, ca actuala coaliție de guvernare va introduce o taxa de solidaritate pe care o vor plati companiile din domeniul energetic. Potrivit lui…

- Trei persoane și-au pierdut viața, luni dimineața, pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, pe raza localitații Lazaret in urma unui grav accident de circulație. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 240+100 de metri, in zona localitații Lazaret,…

- Traficul rutier este ingreunata duminica, pana in jurul orei 16.00, pe DN 7, intre Ramnicu Valcea si Sibiu, din cauza lucrarilor de marcaj rutier. „Astazi, 7 august, in intervalul orar 08:00 – 16:00, in functie de conditiile meteo, se vor efectua lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe DN 7 Ramnicu…

- Peste 180 milioane de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) sunt puse la dispozitia medicilor de familie pentru investitii in cabinetele medicale. Potrivit Ministerului Sanatatii, pentru dotare cu echipamente si mobilier, fiecare cabinet medical sau asociere de cabinete poate accesa…