O persoana din orașul Cugir, județul Alba, a primit o factura record la curent, in valoare de 739.000 de lei, la un apartament in care nu locuiește nimeni. Factura la curent, echivalentul a 150.000 de euro, a fost primita la finalul lunii iunie, la un apartament in care nu mai locuiește nimeni de mai bine […] The post Factura record la curent in Alba. Peste 739.000 de lei de plata la un apartament nelocuit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .