„Mai multe familii se vor confrunta in acest sezon cu saracie energetica, pentru ca prețul facturilor a crescut, iar veniturile, doar marginal. Dar putem adresa problema prin programe europene, nu e timp pierdut”, spune Andreea Vornicu, cercetatoare la Centrul pentru Studiul Democrației din cadrul Universitații „Babeș-Bolyai” și coautoare a unui studiu despre saracia energetica in cladirile din Romania. Toamna nu aduce doar consum mai ridicat de energie, ci și creșteri semnificative pentru facturile la gaz și electricitate. Prețul la gaz se va mari cu 38%, iar facturile la curent s-au dublat . …