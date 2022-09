PNL a acceptat varianta propusa de PSD. Factura la energie va fi raportata la consumul curent. Potrivit unor surse politice, decizia ca factura la energie sa fie raportata la consumul curent, și nu la consumul din anii trecuti, a fost luata dupa o discuție avuta de Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu. Liderul PSD ar fi […] The post Factura la energie va fi raportata la consumul curent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .