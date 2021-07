Factura la energie ne „curentează”! Scumpiri-HORROR Vești proaste pentru romanii care nu au apucat sa incheie contracte noi pentru energia electrica. Ei sunt cei mai afectați de scumpirile care au intrat in vigoare de la 1 iulie. Scumpirile aplicate de la 1 iulie difera in funcție de furnizor și regiune. In medie, tarifele cu tot cu TVA vor fi mai mari […] The post Factura la energie ne "curenteaza"! Scumpiri-HORROR first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

