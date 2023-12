Stiri pe aceeasi tema

- O varstnica din Camporosso, o comuna din regiunea italiana Liguria, a murit dupa ce a primit o factura la apa de 15.000 de euro.Batranei i s-a facut rau la cateva momente dupa ce nora sa i-a citit detaliile facturii pentru perioada august-octombrie la apa.Femeia in varsta de 88 de ani nu rezistat presiunii.…

- O varstnica din Camporosso, o comuna din regiunea italiana Liguria, a murit dupa ce a primit o factura la apa de 15.000 de euro.Batranei i s-a facut rau la cateva momente dupa ce nora sa i-a citit detaliile facturii pentru perioada august-octombrie la apa, conform Mediafax. Femeia in varsta…

- Casper a fost instalat intr-un avion al companiei Spirit Airlines, care urma sa decoleze de la Philadelphia – dar nu in cel care ateriza pe aeroportul din Fort Myers. Maria Ramos, care-si astepta nepotul pe aeroport, a fost cuprinsa de panica, declara ea Wink News. ”Am dat fuga in avion, catre insotitoarea…

- Propaganda rusa sustine ca 'doboara avioane de lupta F-16 in Ucraina - Kievul inca nu a primit astfel de aeronavePropagandiștii ruși au inceput sa lanseze informatii false ca trupele lor ar fi doborat deja avioane de lupta F-16 pe frontul din Ucraina, desi forțele aeriene ucrainene nici macar nu…

- Electrica Furnizare realizeaza, in perioada 1 – 31 ianuarie 2024, o serie de optimizari ale sistemelor informatice cu scopul imbunatatirii serviciilor de care beneficiaza clientii companiei, motiv pentru care vor exista limitari in accesarea anumitor functionalitati utilizate de catre acestia, conform…

- CEZ a primit sesizari despre primirea unor SMS-uri in numele CEZ Vanzare/CEZ in care se solicita plata facturii prin accesarea unui link. Reține! Inainte de a da curs oricaror plați, este necesar sa te asiguri ca SMS-urile sunt trimise chiar de CEZ. In cazul in care ați accesat deja un astfel de link,…

- Acordul, sustinut de administratia conservatoare a premierului Giorgia Meloni, implica un activ pe care Italia il considera de importanta strategica nationala, deoarece tara lucreaza pentru a-si reduce decalajul digital fata de restul Uniunii Europene. V anzarea este un element esential al planurilor…

- FACTURI Hidroelectrica 2023: A inceput emiterea facturilor pe luna septembrie. Compania a ajuns cu situația de plata la zi FACTURI Hidroelectrica 2023: A inceput emiterea facturilor pe luna septembrie. Compania a ajuns cu situația de plata la zi Hidroelectrica a inceput emiterea facturile romanilor…