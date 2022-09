Stiri pe aceeasi tema

- Varujan Vosganian, fost parlamentar de Iasi si ministru in mai multe randuri, scrie pe contul sau de socializare despre faptul ca a primit o factura destul de ridicata la energie. "Am aflat ca se intocmeste o lista onorifica a pagubitilor de la facturile de gaze. Va rog sa acceptati si prezenta mea…

- Peste 7.500 de lei are actorul de platit la energia electrica pentru un consum de 7.000 de kilowați-ora. Actorul spune ca și-a platit facturile lunar, iar furnizorul cu care are contract Manole i-a raspuns in comentarii ca factura este de regularizare și va face verificari. Pana atunci, factura de 7.500…

- Artista și-a lansat, recent, propriul parfum, iar la doar cateva zile distanța, mai mulți dintre cei prezenți au șușotit ca aceasta i-a pus sa-și achite consumația, deși fusesera prezenți la evenimentul ei, in urma unei invitații pe care au primit-o. Anda Adam a explicat pentru impact.ro ca a fost vorba…

- Liviu Varciu a anunțat pe Instagram suma uriașa pe care trebuie sa o plateasca la gaze. Vedeta și-a anunțat fanii ce soluție a gasit pentru a nu mai cheltui atat de mulți bani pentru utilitați.„Mi-am pus panouri fotovoltaice pe casa, o sa vedeți la final cat imi venea curentul și cat imi vine…

- Liviu Varciu a reușit sa termine in sfarșit, dupa patru ani de munca și investii, vila mult dorita. 400.000 de euro a inghițit casa visurilor sale de la marginea Padurii Baneasa, care are buncar antiatomic, chiar și minicinema și, cand i-a venit prima factura la gaze, i s-a facut rau. Factura care…

- Peste 360.000 de festivalieri au participat la ediția din acest an a festivalului UNTOLD. Paul Oarga, un paramedic la SMURD Cluj, a prezentat cum s-a desfașurat ultima noapte de garda la Untold, intr-un video.

- Mihai Bendeac a anunțat intr-o postare pe Instagram ca și-a cumparat mașina. Actorul a preferat un anumit model și o anumita marca. Actorul a renunțat la vechiul Land Rover pentru un alt model. Actorul a vorbit despre cat de grea a fost desparțirea de vechiul autovehicul, pe care l-a comparat cu o soție,…

- Cum ești anunțat ca ți se taie curentul, chiar daca ai platit factura. La Alba Iulia trebuie sa ghicești cand ”vine cu citirea” ”Nu a avut acces la grupul de masurare pentru citire și sau pentru verificarea” este mesajul pe care il primești de la Electrica, la ora 06.00 intr-o notificare de sistare…