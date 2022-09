Stiri pe aceeasi tema

- Pro League, forul care conduce fotbalul profesionist belgian, va reduce durata folosirii nocturnei la meciurile din primul si al doilea esalon, incepand din data de 16 septembrie, pentru a limita impactul crizei energetice, informeaza Belga. Astfel, din data de 16 septembrie, la partidele din Jupiler…

- Primaria municipiului Hunedoara anunta ca a luat temporar unele masuri menite sa diminueze consumul de energie electrica. Astfel, va fi redus la jumatate numarul lampilor de iluminat conectate la reteaua publica, pe arterele importante, iar iluminatul va fi intrerupt total pe timpul nopții atat la sediile…

- O serie de masuri de restrictie a consumului de apa vor fi aplicate la Londra incepand din 24 august, din cauza secetei actuale, a anuntat miercuri operatorul serviciilor publice de aprovizionare cu apa, Thames Water, cel mai important din Regatul Unit, transmite AFP, potrivit Agerpres. Aproximativ…

- Guvernul va verifica piața de energie pentru a descoperi eventuale speculații de preț, a solicitat premierul Nicolae Ciuca in ședința de guvern de miercuri. Premierul Nicolae Ciuca a cerut miercuri, in deschiderea ședinței de guvern, demararea unor controale ample de catre Consiliul Concurenței, ANRE…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord, marți, asupra planului de urgența privind reducerea consumului de gaze naturale al blocului comunitar intr-o tentativa de a atenua impactul unei eventuale sistari complete a furnizarii de gaze rusești. Potrivit surselor citate de Reuters și dpa,…

- Coalitia a decis taieri cu 10% la toate ministerele, pentru reducerea cheltuielilor bugetare, la rectificarea din luna august, decizia fiind luata la sedinta de marti, de la Palatul Victoria. De asemenea, s-a discutat despre masurile care se impun, in conditiile secetei, o masura putand fi plata subventiei…

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2% in perioada ianuarie – aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). Consumul clientilor casnici a fost in scadere cu 3,2%, in timp ce consumul…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian. Fatih…