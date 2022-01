Stiri pe aceeasi tema

- O statie de cercetare belgiana din Antarctica se confrunta in prezent cu o epidemie de COVID-19 in randul angajatilor sai, in ciuda faptului ca intreg personalul statiei este vaccinat si se afla intr-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planeta, informeaza BBC . Conform unui virusolog consultat…

- Cercetatorii au examinat evoluția Omicron in randul populațiilor din Africa de Sud, Scoția și Anglia. Rezultatele fiecarui studiu sunt inca preliminare, dar toate au sugerat ca oamenii infectați cu Omicron sunt mai puțin expuși riscului de a ajunge la spital.De la descoperirea Omicron in sudul Africii…

- Infecțiile nosocomiale raman o problema de mare actualitate, iar specialiștii susțin ca in orice spital exista astfel de cazuri. Important este ca aceste infecții intraspitalicești sa fie tratate și raportate.

- Cercetatorii romani au creat un test RT-PCR de depistare a noului coronavirus capabil nu doar sa indice foarte repede si cu precizie ce varianta a virusului a contractat pacientul, ci si in ce stadiu este boala. Echipa de specialisti care a lucrat la proiect spune, ca in curand, romanii vor putea cumpara…

- 9 total views …iar din seria informațiilor, astazi mai jos publicate, se poate observa ca, cei care ne-au contactat a publica „punctul lor de vedere” cu privire la proiectul apa și canal, au o foarte mare nemulțumire pentru neimplementarea acestuia nici pana la ora actuala și efectiv „urla” la autoritați.…

- Ministerul Sanatații anunța ca mii de flacoane de Remdesivir au fost distribuite in aproape 100 de spitale din Romania. Medicamentul este folosit in tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2 cu forme medii de boala. Ministerul Sanatații anunța marți, prin intermediul unui comunicat de…