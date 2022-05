Ryanair a transportat 14,2 milioane de persoane in aprilie, comparativ cu doar 1 milion in timpul restrictiilor de acum un an si cu 13,5 milioane in aprilie 2019, fiind a doua luna la rand in care a transportat mai multi pasageri decat in ​​perioada corespunzatoare pre-pandemica. Compania aeriana irlandeza, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, a declarat ca a operat peste 82.600 de zboruri in aprilie, cu un factor de incarcare de 91%. Directorul general Michael O’Leary a declarat la inceputul acestui an ca se asteapta ca aeronavele Ryanair sa fie pline in proportie de aproape 90%…