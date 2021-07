Factorii de risc și prevenția afecțiunilor cardiovasculare Dr. Dan Iliescu , medic primar Cardiologie, Arcadia Factorii de risc cardiovascular major sunt reprezentați de fumat, hipertensiune, diabet și hipercolesterolemie, urmand la mica distanța de ei, dintre factorii minori, obezitatea, apoi lista este destul de lunga. Periodic, apar factori noi de risc. De exemplu, stresul, care in ultimii ani a devenit un factor de risc pentru declanșarea afecțiunilor cardiovasculare. Fumatul este unul dintre cei mai importanți factori de risc cardiovascular. Inclusiv fumatul pasiv este un factor de risc, chiar daca nu are aceeași virulența in cauzarea afecțiunilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

