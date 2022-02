Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate tineriii sunt cei mai expusi – ei ajung la terapie dupa ce familiile lor cer ajutor de specialitate. Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog din Mures a oferit asistenta anul trecut pentru 76 de pesoane cu astfel de probleme. La terapiile Centrului de Recuperare din Adicții…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din municipiul Roman a fost amendat de jandarmii nemteni cu 6.000 de lei deoarece a sunat la 112 pentru ca nu este lasat sa intre intr-o sala de jocuri de noroc, neavand certificatul digital, dar si pentru ca a facut scandal, informeaza News.ro. Potrivit unui comunicat…

- Polițiștii au deschis DOSAR PENAL in cazul fetiței lasate in viscol, in carucior, in fața unei sali de jocuri de noroc Polițiștii din Bacau au deschis dosar penal in cazul fetiței de un 1 an și 3 luni lasate nesupravegheata in carucior, in viscol, in fața unei sali de jocuri de noroc. Direcția…

- Imagini de-a dreptul revoltatoare au fost surprinse seara trecuta in Bacau. Pentru a intra intr-o sala de jocuri de noroc, o femeie și-a lasat afara copilul, in caruț, deși temperaturile erau scazute. In scurt timp, caruțul in care se afla copilul a fost luat de vant. Iata ce s-a intamplat ulterior!

- ACȚIUNI ALE POLIȚIȘTILOR VRANCENI PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚA Polițiștii din Vrancea au continuat seria acțiunilor in sistem integrat, cu sprijinul jandarmilor, pentru creșterea gradului de siguranța publica, apararea drepturilor și libertaților fundamentale ale persoanei, a proprietații…

- Politistii si procurorii DIICOT Targu Mures au facut, miercuri, 11 perchezitii la membri ai unei grupari specializate in fraude informatice, acestia fiind suspectati ca au accesat fara drept sistemele informatice ale unor operatori de jocuri de noroc pentru a genera bonusuri nereale. Acestia ar fi…

- Un scandal a avut loc luni dupa-masa intr-o sala de jocuri de noroc din Targu Jiu. O femeie, de 32 de ani, din municipiul Targu Jiu, a sesizat poliției faptul ca in timp ce se afla in incinta unei sali de jocuri de pe raza municipiului Targu Jiu, in urma unui conflict spontan, a fost agresata de un…

- Un tanar din Alba Iulia dependent de jocuri de noroc și consumator de droguri are interdicție in orice cazino din țara. Motivul Un tanar de doar 24 de ani din Alba Iulia a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, dar s-a ales și cu o intredicție de a mai intra in cazinouri, sau orice…