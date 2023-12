Factorii care afectează longevitatea și performanța unei baterii auto A ințelege acești factori și modul in care ne putem adapta comportamentul pentru a optimiza durata de viața a unei clasice baterii auto nu doar ca poate preveni situațiile neplacute pe drum, dar ne poate și ajuta sa facem alegeri mai informate atunci cand vine momentul inlocuirii acesteia. In inima oricarui automobil, ascunsa sub o carapace de metal și plastic, se afla o componenta esențiala care adesea este data uitarii pana in momentul in care da semne de defecțiune – bateria auto. Aceasta nu doar ca pune in mișcare mecanismele complexe ale motorului, dar este și sursa de alimentare pentru numeroasele… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- de Octavian Badescu De la bun inceput trebuie mentionate sau reamintite cateva notiuni economice de baza. Factorii primari de productie sunt “timpul oamenilor” si “resursele naturale”, “capitalul” nefiind altceva decat ceea ce a ramas neconsumat pe lume din timpul consumat in trecut si din natura transformata…

- Ion Șarban, președintele Clubului Sportiv Municipal (SCM) Bacau, a prezentat componența echipei de inalta performanța a clubului. SCM Bacau are o istorie bogata de succes in diverse discipline sportive, iar conducerea clubului se straduiește sa mențina aceasta tradiție de excelența. Ion Șarban a prezentat…

- Joi, 05.10.2023, Federația Mondiala de Snowboarding (World Snowboard Federation) a publicat clasamentul mondial actualizat pentru disciplina olimpica snowboarding. In clasamentul pentru groms (atleți sub 15 ani), la disciplina snowboarding slopestyle apare și baimareanul Patric Iluț, ocupand pozitia…

- Saptamana austeritații a coincis cu cea a sportului la nivel european. Concordanța fatidica am putea spune. Performanța de a atrage fonduri europene seamana suficient cu cea de a trage la poarta. In ambele cazuri, la mare distanța de ținta. Nu conteaza ca vorbim de o minge de fotbal sau de handbal.…

- Performanța excepționala obținuta de David Chiorean, la competiția „Trofeul Marc – Ediția de Toamna”, desfașurata la Cluj Napoca in perioada 16-21 septembrie 2023. David și-a pus in valoare talentul și abilitațile remarcabile intr-un tablou eliminatoriu in cadrul competiției. Luptand cu pasiune și determinare,…

- Precizarile au fost facute, marti, la Palatul Victoria, cu ocazia ceremoniei de semnare a unor contracte finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru achizitionarea de microbuze electrice destinate transportului elevilor. „Simpla prezenta in clasa nu este suficienta. Este…

- In ultimii cinci ani, brandurile de lux din industria modei (+90%) au inregistrat performanțe mult mai bune decat cele din marilor retaileri de moda de masa (+23%), marcile de imbracaminte fast fashion au recuperat teren in ultimul an, pe fondul creșterii salariilor și al incetinirii inflației iat cele…