„Fact-check” EFE: Tehnica de suprapunere a imaginilor folosită de Volodimir Zelenski Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a filmat aparand in diverse locuri din capitala Kiev, de la inceputul razboiului. Dar el de fapt nu se afla in acele locuri si a folosit pentru realizarea respectivelor inregistrari o tehnica de suprapunere a imaginilor. Acest lucru a fost remarcat de agentia EFE, in urma verificarilor efectuate prin sistemul sau de ”fact-check” si consultarii unor specialisti in domeniu. Tehnica folosita, denumita ”Chroma key”, consta in inlocuirea unui element vizual, fotografie sau imagine, cu un altul. Presedintele ucrainean, fost actor de comedie, a recurs efectiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

