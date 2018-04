Stiri pe aceeasi tema

- Schimbam tema dezbaterilor aproape zilnic, in funcție de evenimentele care devin breaking news: bolnavii plimbați intre spitale, bataile din școli, un polițist impușcat sau un medic arestat. Nu avem timp sa meditam, trecem rapid de la un subiect la altul caci așa traim, așa gandim, repede, și mai repede!…

- Polițiștii au depistat un tanar de 19 de ani, din Comanesti, care ar fi sustras un autoturism. Din cercetarile efectuate a rezultat ca, la locuinta pagubitului de 23 de ani, din Comanesti au fost in vizita mai multi tineri, printre care si cel de 19 ani. In jurul orei 02.30, la plecarea acestuia, tanarul…

- Amicale la foc automat pentru divizionara A de handbal masculin CSM Bacau. Dupa jocurile de pregatire cu prim-divizionarele CSU Suceava (26-34), HC Vaslui (27-29 și 26-26) și Poli Timișoara (25-29), „csmeii” vor bifa o „tripla” cu colega de serie CSU CNOT Brașov. Cele trei teste cu brașovenii vor avea…

- Gripa aviara, pesta porcina sau boala vacii nebune au fost, in ultimii 10 – 15 ani, sperietorile care ne-au bantuit avan dinspre lumea animala. Fara efecte imediate la om, astfel de molime pot deveni catastrofale daca ataca populații mari de animale domestice și chiar salbatice, de care, in lanțul trofic,…

- Traim o perioada in care totul se deruleaza cu o viteza inimaginabila. Mai ales tehnologia, care de la o zi la alta este depașita. In toata aceasta nebunie iși mai fac loc și lucrurile clasice, cu izul vremurilor de alta data. Clasice dar care au concepte moderne. Un bun exemplu in aceast sens este…

- – din iunie anul trecut si pana acum, la nivelul judetului, s-au confirmat 34 de cazuri de rujeola – majoritatea celor diagnosticati sunt copii cu varste de pana la 14 ani In saptamana 8 – 12 ianuarie, la nivel national, s-au inregistrat 116 cazuri noi de rujeola, iar dintre acestea 7 au fost in judetul…

- Ziua Culturii Nationale va fi marcata de Centrul de Cultura „George Apostu” Bacau luni,15 ianuarie, ora 17.00. Evenimentul reprezinta un moment special de reflecție asupra valorilor naționale și de omagiere a poetului Mihai Eminescu, marcand implinirea a 168 de ani de la nastere, vizand, in același…

- 27 de ani pilot la manșa avionului și 23 de ani sub cupola mașinii In cele cateva repere din titlu se afla viața concentrata a unui pilot de avion, care, dupa varsta pensionarii a devenit instructor auto. Sunt 50 de ani de munca neintrerupta pentru un om asociat la prima vedere cu argintul viu. Este…