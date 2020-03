Stiri pe aceeasi tema

- Masurile economice pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum si cele de protectie sociala decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus au intrat in vigoare, Ordonantele de Urgenta care le reglementeaza fiind publicate sambata in Monitorul Oficial. Ministerul Finantelor anunta ca termenul…

- Ordonantele de urgenta adoptate miercuri prin care guvernul ia primele masuri fiscale pentru a sprijini mediul de afaceri, in contextul epidemiei de COVID 19, au fost publicate in astazi in Monitorul Oficial si au intrat in vigoare. E vorba despre OUG 29 si OUG 30/2020, scrie republica.ro. Cateva dintre…

- Ordonanta pentru alegerile anticipate, respinsa si de Senat. Votul deputatilor va fi decisiv! Ordonanța de urgența recenta a Guvernului cu modificari in organizarea alegerilor anticipate, aflata acum in Parlament, a fost respinsa azi de Senat și va ajunge la Camera Deputaților pentru decizia finala:…

- O analiza realizata de specialistii Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania – BAAR a scos in evidenta faptul ca pe piata RCA exista un numar semnificativ de polite de raspundere civila auto (RCA) incheiate de firme radiate din baza de date de la Registrul Comertului. In cifre, situatia se…

- Ordonanța de Urgența care prevede ca pacientii cu boli cronice, dar și urgențele medicale, vor putea fi tratate și in spitalele private a fost publicata miercuri dupa-amiaza in Monitorul Oficial, a anuntat ministrul Sanatații, Victor...

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca, la cat de mult a incalcat Ludovic Orban legea in ultimul timp, nici nu se astepta sa faca altceva, dupa ce premierul Ludovic Orban a anuntat ca va trimite la Monitorul Oficial toate ordonantele adoptate inainte de caderea Guvernului.

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se poate face si fara avizul Consiliului Legislativ si ca nu stie de unde are Victor Ponta informatia ca doar 6 din cele 25 de ordonante date de guvernul sau marti seara ar avea avizul Consiliului Economic si Social. "Adoptarea ordonantelor…

- Premierul demis, Ludovic Orban, a declarat ca toate cele 25 de Ordonantele de Urgenta adoptate de Guvern, marti seara, vor avea avizele necesare pentru a fi publicate in Monitorul Oficial si ca personal a semnat toate actele adoptate de Executiv, imediat dupa sedinta.Orban a declarat ca adoptarea…