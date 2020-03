In conditiile gravei situatii prin care trece (si) tara noastra ca urmare a catastrofalei crize sanitare (a cornavirusului), peste care se suprapune și criza economica, in care peste un milion de salariati sunt in somaj tehnic, mentinerea „Facilitatilor fiscale și a privilegiilor sociale” vor parazita si mai grav intreaga societate. In timp ce situatia devine catastrofala pentru milioane de cetatenii onesti: 1) imensul aparat functionaresc se mentine intact, cu veniturile sale consistente și 2) „fraudulosilor demnitarii de lux” si „ipocritilor justitiari suprastatalii” li se mentin privilegiile…