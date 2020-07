Facilități pentru investitori la North Park Logistic Craiova Inaugurat in luna octombrie 2019, North Park Logistic este unul dintre cele mai noi proiecte din Craiova destinate investitorilor din zona. Dezvoltatorul acestuia colaboreaza deja cu una dintre cele mai importante firme de curierat, care a ales sa iși deschida un depozit aici, și crede ca orașul are nevoie de astfel de proiecte, menite sa incurajeze investitorii sa aleaga Craiova pentru afacerile lor. Poziționare avantajoasa și dotari ideale North Park Logistic dispune de toate dotarile necesare: curent trifazat, gaze, apa, grupuri sanitare, autorizație ISU. In plus, se bucura de o poziționare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Targoviste, Cristian Stan, a anuntat ca saptamana aceasta au debutat lucrarile de executie aferente proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL – LOT 4” (ROMLUX).Investitia cuprinde lucrari de modernizare a strazilor Liliacului, Ciocarliei, Zorilor si Ialomitei,…

- Astazi, Primaria Cluj-Napoca a lansat licitația pentru extinderea școalii gimnaziale Iuliu Hațieganu, de pe strada Grigore Alexandrescu. Proiectul prevede constuirea unui corp de cladire nou, lipit de cel existent, cu regim de înalțime P+2E+Eretras+Etehnic, care ar urma…

- Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, a inaugurat oficial joi noua cladire de birouri a Centrului de Inginerie Bosch din Cluj, unde 500 de angajati s-au mutat din alte cladiri locale, iar investitia totala in proiect a atins pragul de 30 de milioane de euro, potrivit news.ro.”Bosch,…

- Depozitul va fi amenajat pe raza comunei Posta Calnau. Investitia este inclusa in Planul judetean de gestionare a deseurilor pentru urmatorii ani. Joi, la sediul Consiliului Judetean, a fost semnat contractul prin care doua de firme de consultanta, una din Bucuresti iar cealalta din Grecia, vor intocmi…

- Planul de relansare economica anuntat de Guvern arata viziunea acestuia cu privire la modul in care efectele pandemiei de COVID-19 pot fi depasite prin sprijinirea celor mai afectate sectoare, iar bugetul european alocat va putea fi accesat doar pe baza unor proiecte concrete si a unor planuri de…

- Mai mult decat atat, edilul declara ca nu va fi taiat niciun copac din Padurea Baneasa, iar Parcul Herastrau este zona protejata, aflata in administrarea Primariei Capitalei, conform profit.ro. Nicușor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a postat un mesaj pe Facebook prin care sustine ca…

- Un numar 23 de contracte de finanțare semnate pana in prezent, in valoare de 50.8 milioane de euro, din cele 32 de proiecte europene insumand peste 92 milioane de euro pregatite pentru Piatra-Neamț! Prin cele trei proiecte europene ale caror contracte de finanțare au fost semnate in aceasta saptamana,…

- Nordis Group, dezvoltator imobiliar specializat in constructia de imobile de lux, pregateste un ansamblu mixt, hotel de 5 stele si apartamente rezidentiale, in zona de Nord a statiunii Mamaia. Lucrarile pentru acest ansamblu vor fi finalizate in 2021, iar constructia va avea 730 de camere…