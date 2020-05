Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii festivalurilor UNTOLD și NEVERSEA vin cu vești pentru festivalierii care și-au achiziționat deja bilete și abonamente pentru edițiile din acest an, in contextul incertitudinilor generate de pandemia COVID-19.Astfel, toți cei care și-au cumparat deja bilete sau abonamente pentru edițiile…

- Autoritatile din regiunea Abruzzo, situata in centrul Italiei, au anuntat ca au luat decizia de a cumpara bilete in valoare de 12.000 de euro la o gradina zoologica, ramasa fara vizitatori in urma masurilor de izolare la domiciliu a rezidentilor, pe care le vor distribui apoi elevilor din scolilor…

- Campionatul European de fotbal HOTARARE… UEFA a anuntat ca posesorii de bilete care nu vor putea asista in 2021 la Campionatul European de fotbal, programat initial in perioada 12 iunie – 12 iulie 2020 dar amanat pentru vara anului viitor din cauza pandemiei de coronavirus, vor primi ramburs intreaga…

- Polonia inchide frontierele strainilor pentru a opri raspandirea coronavirusului, a anuntat vineri seara premierul Mateusz Morawiecki. Seful guvernului danez, Mette Frederiksen, a anuntat la randul sau inchiderea frontierelor incepand de sambata, la pranz, ora 11.00 GMT.

- Oficialii Universitatii Craiova vin cu o veste buna pentru cei care nu au reusit sa-si procure inca bilete pentru derbiul CFR Cluj. Clubul din Banie scoate la vanzare inca 1.000 de tichete pentru meciul de duminica, de la ora 20.00, de pe „Ion Oblemenco. Asta pentru ca ardelenii de la CFR Cluj au renunțat…

- Acțiunea a vizat trei persoane banuite ca ar fi pus în circulație bancnote contrafacute cu prilejul achiziționarii de telefoane mobile de pe raza județelor Cluj și Salaj. „În urma administrarii probatoriului, polițiștii au reținut pentru 24 de ore doi barbați, iar la data…

- Fabio Cannavaro și fratele sau, Paolo, vin la Sports Festival pentru a fi alaturi de prietenul lor, Adrian Mutu. Ei vor juca la meciul de retragere al marelui fotbalist roman, pe stadionul Cluj... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dinamo și FCSB se vor intalni pe 16 februarie, de la ora 20:00, in Derby de Romania. Meciul de pe Arena Naționala Dinamo - FCSB va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. De azi, de la ora 12:00, fanii celor de la FCSB și-au putut cumpara bilete de la casele…