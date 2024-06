Stiri pe aceeasi tema

- DISPOZIȚIE privind schimbarea sediului secțiilor de votare nr. 217, nr. 229, nr.230, nr.231 și nr. 234 și modificarea delimitarilor unor secții de votare de pe raza municipiului Lugoj, județul Timiș Primarul Municipiului Lugoj Avand in vedere Referatul nr.16/39984/(RU)39985 din 18.04.2024…

- Guvernul italian va prezenta marți un pachet economic axat pe facilitați fiscale pentru companiile care fac angajari, executivul de la Roma urmand sa ofere și un bonus in numerar de pana la 100 de euro persoanelor cu venituri mici, relateaza Reuters.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a reafirmat, duminica, faptul ca 233 de persoane care au fost condamnate si au parasit teritoriul tarii pentru nu executa pedepsele au fost aduse in Romania de la inceputul anului.

- Decizii importante pentru Armata Romana, astazi: Aprobarea participarii Armatei Romaniei la Operatia maritima de tip coalitie PROSPERITY GUARDIAN (OPG), incepand cu anul 2024, si la operatiile Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagra, se va afla, luni, pe agenda ședinței comune…

- Climatul de securitate in regiunea extinsa a Marii Negre a continuat sa se deterioreze din cauza agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei care a modificat fundamental natura si mizele luptei pentru sustinerea democratiei la nivel global, afirma presedintele Iohannis in scrisoarea prin…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, marti, numirea a zece membri in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.Au fost votati pentru functia de membru in Colegiul CNSAS si au depus juramantul, in plenul reunit al Parlamentului, urmatorii: Sorin Margarit…

- Eveniment Elevi din Alexandria, expozanți la Parlament / Maria Stoian, deputat PNL: “Va felicit, dragi copii, pentru ca ne-ați demonstrat, prin exercițiile voastre de imaginație, ca reușiți sa redați caracterul sustenabil al cladirilor” martie 26, 2024 16:06 Astazi, in Palatul Parlamentului, s-a…

- Guvernul a anunțat noi schimbari in Codul Rutier! Staționarea cu motorul pornit ar putea sa devina interzisa in Romania, in urma unui proiect de lege, care a trecut deja de votul Senatului. Iata care sunt motivele și de cand ar putea sa intre in vigoare aceasta lege.