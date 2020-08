Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Naționala de Administrare Fiscala au dezvoltat și implementat noi facilitați ale serviciului Spațiul Privat Virtual: se acorda titularului contului SPV posibilitatea de a plati, in numele oricarei alte persoane fizice, impozite sau contribuții evidențiate in…

- Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au dezvoltat si implementat noi facilitati ale serviciului Spatiul Privat Virtual: se acorda titularului contului SPV posibilitatea de a plati, in numele oricarei alte persoane fizice, impozite sau contributii evidentiate in…

- Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala dezvolta si implementeaza, permanent, noi facilitati ale Spatiului Privat Virtual pentru a oferi servicii facile si utile tuturor contribuabililor.Astfel, persoanele inregistrate in Spatiul Privat Virtual pot face plata obligatiilor…

- Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Naționala de Administrare Fiscala dezvolta și implementeaza, permanent, noi facilitați ale Spațiului Privat Virtual pentru a oferi servicii facile și utile tuturor contribuabililor. Astfel, persoanele inregistrate in Spațiul Privat Virtual pot face plata obligațiilor…

- bull; Interconectarea cu ghiseul.ro permite achitarea a peste 30 de impozite si contributii. Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala dezvolta si implementeaza, permanent, noi facilitati ale Spatiului Privat Virtual pentru a oferi servicii facile si utile tuturor contribuabililor.Astfel,…

- Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Naționala de Administrare Fiscala dezvolta și implementeaza, permanent, noi facilitați ale Spațiului Privat Virtual pentru a oferi servicii facile și utile tuturor contribuabililor, anunța reprezentanții instituției. Astfel, persoanele inregistrate in Spațiul…

- Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Naționala de Administrare Fiscala dezvolta și implementeaza, permanent, noi facilitați ale Spațiului Privat Virtual... The post Noi facilitați ale serviciului Spațiul Privat Virtual, la ANAF appeared first on Renasterea banateana .

- Romanii care pleaca sau vin in Romania pentru mai mult de 183 de zile pot completa și depune și online chestionarele pentru stabilirea rezidenței fiscale, anunța Agerpres.Contribuabilii persoane fizice care sosesc/pleaca in/din Romania pentru o perioada ce depaseste in total 183 de zile, pe parcursul…