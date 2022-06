Facilități fiscale pentru salariul minim pe economie. La alegerea angajatorilor, salariile pot crește cu 200 de lei BANI MAI MULȚI… Inspectorii de munca vasluieni anunța angajatorii din județ despre posibilitatea majorarii salariului minim pe economie cu 200 de lei. Majorarea se va putea efectua printr-un act adițional la contractul individual de munca. Majorarea salariului este voluntara și suma nu va fi impozata. De asemenea, inspectorii de munca anunța posibilitatea majorarii salariilor și […] Articolul Facilitați fiscale pentru salariul minim pe economie. La alegerea angajatorilor, salariile pot crește cu 200 de lei apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SALARII MAI MARI!… Noile modificari legislative privind salariul minim și modificarile salariale din sectorul agricol și industria alimentara vor intra, in cel mai scurt timp, in vigoare. Astfel, Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui atrage atenția agenților economici cu privire la obligativitatea…

- IN VIZOR… Inspectorii ANAF vor demara controale la companii din toate domeniile de activitate. Verificarile vor viza mai ales societațile care platesc salarii subdeclarate fața de media pe ramura, au un procent semnificativ de angajați cu salariul minim pe economie, au o cifra de afaceri mare, dar un…

- Ministerul Finantelor anunta ca a elaborat actul normativ necesar prin care propune neimpozitarea si neincluderea in baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii a sumei de 200 lei/luna, reprezentand venituri din salarii si asimilate salariilor, pentru cresterea voluntara a salariului de…

- ”Ministerul Finantelor a elaborat actul normativ necesar pentru indeplinirea masurii adoptate in cadrul programului guvernamental ”Sprijin pentru Romania”,”200 de lei in plus pentru salariul minim (crestere voluntara scutita de taxe)”. Astfel, este propusa neimpozitarea si neincluderea in baza de calcul…

- CAMPANIE NAȚIONALA… Inspectorii de munca au inceput o ampla campanie de verificare a modului in care sunt respectate cerințele minime pentru imbunatațirea securitații și protecția sanatații lucratorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie și incendiu in silozurile de cereale, fabricile de bauturi…

- Inspectorii de munca au aplicat amenzi de peste un milion de lei angajatorilor din domeniul panificatiei, pentru incalcarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca, se arata intr-un comunicat al Inspectiei Muncii, citat de Agerpres. Din valoarea totala a amenzilor, 770.000 lei reprezinta…

- CAMPANIE… Timp de trei saptamani, inspectorii de munca din cadrul ITM Vaslui au desfașurat o ampla campanie de informare a angajatorilor care au straini angajați și a strainilor care doresc sa lucreze in județ. Acțiunea s-a desfașurat in colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrari. De asemenea,…

- Articolul VIDEO Liderul PNL, Florin Cițu, despre majorarea salariului minim: „Am propus reducerea contribuțiilor cu 5%. Asta inseamna venituri nete mai mari” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Prezent la Buzau, președintele PNL, Florin Cițu, a criticat modul in care se fac controale la firmele…