Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce se apropie sarbatorile de iarna, Primaria Sfantu Gheorghe continua sa incante locuitorii cu instalații interactive si in acest an. Copiii, tinerii, dar nu doar ei, pot face lumina in centru pentru al treilea an la rand, de data aceasta in rondul din Parcul Elisabeta, langa Biserica Romano-Catolica…

- Pe langa profesori si educatori, Primaria Sfantu Gheorghe sprijina si posesorii de carduri pentru familiile numeroase in achiziționarea de computere desktop, laptopuri sau tablete necesare copiilor pentru invațarea online. Astfel, familiile cu cel puțin trei copii și care au card pentru familie numeroasa…

- Primaria Sfantu Gheorghe a extins programul de sprijinire a achiziționarii de echipamente informatice pentru educația la distanța catre pedagogii de gradinița. Educatorii care doresc sa participe la program pot aplica pana pe 27 noiembrie, ora 15. Deoarece si gradinițele au trecut la educație online,…

- Primaria Sfantu Gheorghe a demarat, in aceasta toamna, ample lucrari de reabilitare a iluminatului public din zona de locuit cuprinsa intre strazile Gen. Grigore Balan – Lazar Mihaly – 1 Decembrie 1918. In urma lucrarilor va fi refacut complet sistemul de iluminat public, urmand sa fie schimbate cablurile…

- O parte semnificativa a subvențiilor de tip Minimis acordate de Primaria Sfantu Gheorghe pana acum a fost pentru rambursarea unei parți din impozitul pe proprietate impus intreprinderilor mici și mijlocii locale, dar de acum inainte municipalitatea se va concentra pe sprijinirea locurilor de munca și…

- Numarul autovehiculelor din municipiul Sfantu Gheorghe a crescut considerabil in ultimii zece ani, ajungand de la circa 12.000 la peste 21.500 de exemplare, iar autoritatile cauta solutii pentru a rezolva problema parcarilor si a reduce poluarea. Potrivit unei statistici prezentate de Primaria Sfantu…

- Incepand din acest an, Primaria Sfantu Gheorghe va sprijini achiziționarea unui laptop sau a unei tablete nu numai pentru profesori, ci și pentru posesorii de carduri pentru familiile numeroase. Primaria Sfantu Gheorghe extinde facilitatile acordate familiilor numeroase, venind astfel in sprijinul copiilor…

- Antreprenorii din Sfantu Gheorghe pot aplica pentru unul dintre cele doua microgranturi pentru stimularea investițiilor, pe care Primaria Sfantu Gheorghe si Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna le pun la dispoziția intreprinderilor mici și mijlocii. Cele doua scheme de minimis asigura finanțare…