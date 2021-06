Faci multe abdomene, dar nu se văd rezultatele? Iată unde greșești! Faci multe abdomene, dar nu se vad rezultatele? Iata unde greșești! Irina Alionte, fondatoarea Centrulului de transformare corporala Bodyshape, a ajutat, alaturi de echipa ei de antrenori, mii de persoane sa ajunga la forma fizica dorita, și explica ce inseamna cu adevarat antrenament eficient la sala sau acasa și unde greșesc cei mai multi oameni. Faci prea multe abdomene “Atunci cand vrem sa reducem țesutul adipos din jurul taliei, ne gandim ca cel mai eficient lucru ar fi sa antrenam mușchii abdomenului. Ei bine, din pacate, slabirea localizata nu exista, nici in jurul taliei, nici in alte… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- De ce nu slabim eficient dupa cardio. Ce trebuie sa facem in schimb? Irina Alionte, fondatoarea Bodyshape, a inclus acest tip de antrenament in cartea sa, „Bucuria de a fi in forma”, ca recomandare in planul sau de a ajunge la o silueta armonioasa, alaturi de o alimentație echilibrata și suport motivațional…

- Moderna devine al doilea producator de vaccin anti-COVID-19, dupa Pfizer/BioNTech, care anunta rezultate pozitive ale testelor in cazul populatiei tinere, cu varsta cuprinsa intre 12 si 18 ani. Rezultatele ambelor companii sugereaza ca imunizarea in masa a scolarilor ar putea fi posibila incepand de…

- Conform Agerpres , Politia Capitalei a fost sesizata, in jurul orei 00,05, prin apel la 112, cu privire la faptul ca intr-un club din Sectorul 1 se desfasoara o petrecere privata la care participa mai multe persoane. La fata locului au sosit politisti de la sectiile 1, 3 si 4 care au legitimat si sanctionat…

- ​Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a confirmat decizia ministerului de a elimina pensiunile de la finanțarile pentru afaceri non-agricole în mediul rural, pe perioada 2021-2022, el reclamând ca unii dintre beneficiarii de fonduri UE au scos pensiunile din circuitul turistic și le-au transformat…

- Președintele Senatului Anca Dragu sare in apararea ministrului Sanatații Vlad Voiculescu, dupa gafa comisa ieri, spunand ca el a facut „o eroare pentru care și-a cerut scuze”. „Nu vedem frecvent politicieni care sa-și ceara scuze, așa cum este corect sa facem daca facem o eroare. Ordinul in…

- Pfizer și partenerul sau german, compania BioNTech, au anuntat joi ca vaccinul lor anti-COVID-19 are o eficacitate foarte ridicata impotriva variantei sud-africane a noului coronavirus, potrivit concluziilor unor studii clinice realizate in Africa de Sud, informeaza AFP, citata de Agerpres . Rezultatele…

- Horoscop 1 aprilie 2021. Ce zodie renunța azi fara mila la oamenii din jurul sau. Dar sa nu uitam de numerele norocoase ale zilei, iar acestea sunt: 1, 23, 33, 35 și 45, in timp ce culorile care iți insenineaza ziua sunt bej și galben șofran. Horoscop 1 aprilie 2021 pentru fiecare zodie in parte […]…

- Studiul n-a detectat probleme in privința siguranței vaccinului sau a formarii de cheaguri de sange, rezultatele fiind in masura sa ofere garanții suplimentare statelor UE care au decis recent suspendarea temporara a administrarii serului ca urmare a unor cazuri de tromboze la persoanele vaccinate cu…