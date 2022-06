Stiri pe aceeasi tema

- Este important sa conduceți cu atenție in funcție de teren și de condițiile meteo pentru a va asigura ca dumneavoastra și familia dumneavoastra ajungeți in siguranța oriunde ați calatori. Specialiștii in anvelope de la Michelin au transmis urmatoarele sfaturi de siguranța pentru șoferi. Indiferent daca…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata DN 3. Potrivit DRDP Constanta, in aceasta dimineata, un autovehicul ramas fara frane si directie a distrus parapetul marginal si a iesit in decor pe drumul national DN 3, km 122 300. Din fericire, accidentul nu s a soldat cu victime.Traficul rutier…

- Dimineața a inceput pentru fabricile din Romania așa cum incepe in fiecare zi din ultimul an: cat au sa mai creasca prețurile la utilitați, dar asta nici nu mai conteaza, problema reala este ce ne facem daca se taie gazul

- CARAȘ-SEVERIN – In locul unui costisitor și complex sistem de supraveghere, șeful județului se asigura ca angajații platiți chiar sunt la serviciu, printr-o metoda simpla, care nu costa nimic! In fiecare zi, i se aduc condicile de prezența dimineața, la un sfert de ora dupa inceperea programului, și…

- Se pare ca fulgii de ovaz sint un produs foarte universal: din ei puteți gati nu numai terci obișnuit, ci și bastonașe delicioase pentru o gustare rapida, chiar și o budinca. Am dori sa atragem o atenție deosebita la ultimului fel de mincare. O budinca pufoasa de ovaz va va diversifica micul dejun,…

- Chiar daca pare un lucru banal, presiunea din anvelope este foarte importanta pentru mașina dumneavoastra. Ea influențeaza mașina atat din punct de vedere al economiei de carburant cat și din punct de vedere al siguranței șoferului și pasagerilor. Cum știm care este presiunea optima?

- mycowork la S-Park este primul spațiu myhive de coworking lansat in Romania. Cu un design modern si o atmosfera reconfortanta, mycowork ofera chiriașilor din myflex, mydesk si myroom tot ce au nevoie pentru o zi reușita de lucru: birouri flex, bucatarie si zona de lounge pentru pauze de relaxare si…