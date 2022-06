Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a deschis in instanta alte opt cazuri cu privire la crimele de razboi comise de fortele ruse in razboi, pe langa trei sentinte deja pronuntate impotriva militarilor rusi, a declarat miercuri procurorul general ucrainean Irina Venediktova, relateaza Reuters.

- Trupele ruse isi continua ofensiva in Donbas, concentrandu-se asupra incercuirii Lysychansk si Severodonetsk pentru a ajunge la granita administrativa a regiunii Lugansk. Aceasta este ocupata in proportie de 95%.

- Forțele ruse au capturat orașul Svitlodarsk, din regiunea estica Donbas, potrivit unui șef militar regional ucrainean. Se crede ca cel puțin 22.000 de locuitori au murit in timpul atacului rus de trei luni asupra lui Mariupol, potrivit unui oficial din orașul-port ucrainean.

- UPDATE In cea de-a 77-a zi a invaziei ruse in Ucraina, ofensiva rusa continua sa se concentreze in regiunea prorusa Donbas (est), regiunea vecina Herson si in sudul Ucrainei, indeosebi la Mariupol, a informat miercuri Statul Major general al fortelor armate ucrainene, transmite EFE. Fortele ruse realizeaza…

- Razboiul din Ucraina continua cu noi atacuri din partea Rusiei. Donbas, Harkov și regiunea Dnipropetrovsk sunt vizate de bombardamente intense. In Mariupol, aparatorii ucraineni ramași au ajuns in pragul disperarii. Un ofițer din orașul-port asediat cere ajutorul comunitații internaționale, ca el și…

- Ofensiva pe scara larga a Rusiei in regiunea de est Donbas este in desfașurare, a declarat președintele Volodimir Zelenski. La randul sau, un oficial ucrainean a declarat ca nu mai e niciun oraș, niciun sat unde sa fii in siguranța in Ucraina. Autoritațile ucrainene afirma ca in bombardamentele rușilor…

- Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a anuntat ca biroul sau ancheteaza peste 6.000 de cazuri de crime de razboi comise de rusi, precizand ca pe zi ce trece procedurile sunt tot mai multe, informeaza cnn.com.

- Pornind de la faptul ca președintele rus Vladimir Putin este ”principlalul criminal de razboi al secolului al 21-lea, procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a afirmat ca a identificat 5.600 de cazuri de crime de razboi presupuse, in Ucraina, precum și 500 de criminali de razboi ruși, transmite…