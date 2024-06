Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta sub numele de Moșii de vara, sambata facem pomenire pentru toți cei adormiți din neamul nostru. Ne putem ruga pentru cei adormiți ori de cate ori vrem sau simțim nevoia și cu cat ne rugam, dar simbata este ziua consacrata de Biserica Ortodoxa pomenirii morților, zi liturgica. In cursul anului…

- Pe parcursul lunii iunie, in Piatra-Neamț va fi organizata o piața volanta in spațiul de pe platforma de peste paraul Cuejdi. In acest scop, din bugetul local al municipiului urmeaza sa fie alocata suma de 74.450 de lei, de la capitolul „Recreere, cultura, religie”, printr-un proiect de consiliu local…

- Veste buna pentru angajații de la stat din Romania. Bugetarii vor avea parte de inca 3 zile libere, in luna august, cu ocazia unei mari sarbatori. Cei care vor dori sa iși lege zilele de concediu se vor putea bucura de o minivacanța. Mai mult decat atat, cine va fi pus sa lucreze ar putea primi bani…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Paștele este un prilej de a ne intari credința și de a gasi puterea de a depași orice obstacol, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, liderul PSD, intr-un mesaj video postat duminica pe Facebook. Premierul social-democrat a transmis un mesaj cu prilejul Sfintelor Paști.…

- Andreea Marin a avut o reacție neașteptata cand a fost intrebata de iubitul fiicei sale. Violeta Banica a postat recent pe rețelele de socializare ca este intr-o relație.Aflata la un eveniment monden, Andreea Marin a stat de vorba cu jurnaliștii prezenți. Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize!”…

- „Craciunul poate fi dilatat și chiar este dilatat enorm. Paștele nu poate fi dilatat”, spune etnologul Șerban Anghelescu intr-un dialog pentru publicul HotNews.ro. Specialistul explica de ce, in tradiția țaraneasca a romanilor, „acceptarea rastignirii creeaza lumea de fapt”. La biserica Foto: Fotokon…

- Dupa zile de vara cu temperaturi mai, vremea la Arieșeni s-a schimbat total.Locuitorii și vizitatorii stațiunii Arieșeni au fost surprinși de un fenomen neobișnuit de frumos: o ninsoare copioasa care a transformat peisajul primavaratic intr-unul de iarna, acoperind totul cu un strat gros de zapada.Peisajul…

- Daca pantalonii ar arde de la minciuni, mulți dintre noi am fi in flacari in orice clipa, alergand dupa prima galeata cu apa. „Oamenii mint in cele mai multe zile„, spune Kevin Colwell, profesor de psihologie la Universitatea de Stat Southern Connecticut, care studiaza conceptul de decepție. Majoritatea…