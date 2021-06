Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume in cautarea siguranței și a normalitații, astazi, 15 mai 2021, 600 de elevi din școlile de prestigiu din Argeș (Colegiul Național I.C.Bratianu, Pitești, Colegiul Național Zinca Golescu, Pitești, Colegiul Național Dinicu Golescu, Campulung și Colegiul Național Vlaicu Voda, Curtea de Argeș),…

- Centre de vaccinare in licee Mai multi elevi care au peste 16 ani, deci eligibili pentru vaccinare, și-au exprimat intenția de a face acest lucru. În aceste condiții, direcțiile de sanatate publica din țara au început sa organizeze centre de vaccinare anti COVID-19 în licee.…

- Ludovic Orban a anuntat la Cluj ca procedurile de alegeri in partid vor fi declansate in curand. Presedintele PNL spune ca nu exista o competitie pentru ca deocamdata este singurul candidat. Intr-o alta conferinta de presa, organizata la Suceava, premierul Citu a negat existenta unei campanii electorale…

- Peste 100 de unitati de invatamant din judetul Arges, aflate in localitati in care rata de infectare cu noul coronavirus este de peste un caz la mia de locuitori, vor functiona in scenariul II saptamana viitoare, a decis, vineri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Conform hotararii…

- Incidentul a avut loc in aprilie 2019, pe drumul intre Pitești și Curtea de Argeș. Atunci, victima, un om de afaceri, a intervenit pentru a opri un conflict in trafic provocat de cei doi inculpați. Potrivit unui martor, barbatul a fost lovit in repetate randuri de cei doi. Aceștia aveau antecedente…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu alege in mod constant sa petreaca sarbatorile pascale in Argeș, la casa parinteasca. 2021 nu face excepție și se arata convinsa ca, deși batalia cu noul coronavirus nu s-a incheiat, suntem tot mai aproape de momentul in care vom reveni la normalitate. „Sarbatoarea Paștelui…

- Echipa Invictus Romania a dat startul pregatirii in vederea reprezentarii Armatei Romaniei la „Invictus Games”, competiție sportiva ce urmeaza a se desfașura in perioada 16-22 aprilie 2022, la Haga, arata Mediafax. Momentul a fost marcat la Pitești, de lotul de ciclism al echipei Invictus…