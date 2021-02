Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentanților ISU Alba, in accident au fost implicate doua autoturisme cu 5 pasageri, rezultand 3 victime, dintre care o femeie incarcerata, conștienta și 2 copii, pasageri intr-o mașina, cu atac de panica.In zona s-au deplasat doua mașini de intervenție (dintre care una de descarcerare)…

- Un incendiu a izbucnit la o casa din SighetuMarmatiei. La localizarea si lichidarea incendiului au actionat 3 echipaje de stingere de la Detasamentul de Pompieri Sighetu Marmatiei. La actiune a participat si echipajul de prim ajutor EPA SMURD, din cadrul subunitatii, care a asistat o persoana, care…

- Accident cumplit in Maramures. O mașina facuta praf. O persoana incarcerata in urma impactului Aseara, 07 februarie, 23.55, in timp ce polițiștii din Șomcuta Mare efectuau controlul traficului rutier pe D.J. 193, in localitatea Hideaga, au auzit un zgomot puternic de pneuri de autovehicul și o lovitura…

- O autospeciala pentru stins incendii a fost alertata azi, 12 ianuarie, in jurul orei 10:20, pentru a stinge flacarile ce au cuprins un autoturism ce se deplasa pe strada Bartok Bella din municipiul Cluj-Napoca. Articolul FOTO – Mașina facuta scrum in Cluj-Napoca apare prima data in Someșeanul.ro .

- Accident pe bulevardul Dacia, intersecție cu strada Cuza Voda din Capitala. O femeie a fost lovita de o mașina. Din imaginile video se poate observa ca mai mulți oameni s-au adunat in jurul femeii pentru ai acorda un prim ajutor.

- O femeie in varsta de 78 de ani a fost prima persoana vaccinata impotriva covid-19, duminica. in Franta, la Sevran, in cadrul campaniei franceze de vaccinare, care continua cu alte 20 de persoane la Sevran si apoi la Dijon, relateaza AFP.

- O femeie de 27 ani, din com. Adancata, in timp ce conducea autoturismul pe DN 29A, din direcția Calugareni spre Poiana, a intrat in coliziune pe contrasens cu elemente fixe din beton ale unui pod, autoaccidentandu-se. A fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul…

- O persoana a murit și alta a suferit mai multe politrumatisme fiind transportata la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Accidentul s-a produs sambata pe o șosea din județul...