- Selectionerul Fernando Santos a anuntat ca va demisiona daca echipa Portugaliei nu obtine calificarea la Cupa Mondiala de fotbal din 2022, in urma barajului din luna martie, transmite EFE, citat de agerpres. Selectionata lusitana, cu Cristiano Ronaldo pe teren, a pierdut duminica trecuta contra Serbiei…

- Portarul Florin Nița (34 de ani) a fost singurul integralist din aceasta campanie si singurul „tricolor” care ar fi meritat sa participe la Cupa Mondiala din Qatar. Mirel Radoi a folosit 38 de jucatori in cele 10 meciuri din preliminariile CM 2022. Portarul Florin Nița a fost singurul care a prins toate…

- Pentru meciul cu Liechtenstein, selecționerul Mirel Radoi (40 de ani) a schimbat in mare masura echipa de start fața de cea trimisa pe teren in Romania - Islanda, partida cu deznodamant trist pentru „tricolori”, 0-0. In aceasta seara se joaca Liechtenstein - Romania și Macedonia de Nord - Islanda (ora…

- Ne apropiem de finalul grupelor preliminare pentru Mondialul din Qatar, iar selecționata pregatita de Mirel Radoi este la doua meciuri de baraj! Adrenalina meciurilor decisive ale Romaniei se traiește la Cote Maxime cu o Misiune Exclusiva pe Betano! Romania poate face un pas important spre Turneul Final…

- Mirel Radoi, la un pas sa piarda calificarea la baraj la ”masa verde”. Naționala intalnește Islanda, pe 11 noiembrie, la București, in cadrul grupei de calificare la Cupa Mondiala 2022 din Qatar. Daca vor caștiga partidele cu Islanda, apoi, din deplasare, cu Liechtenstein, tricolorii iși vor asigura…

- Mirel Radoi a luat o decizie surprinzatoare dupa meciul Romaniei cu Armenia, disputat luni seara, partida incheiata 1-0 pentru „tricolori”. Deși Romania a invins-o pe Armenia in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022 din Qatar, selecționerul a declarat ca dupa cele doua partide ramase de…

- Batranul continent are 13 locuri alocate la Cupa Mondiala care va fi gazduita de Qatar, intre 21 noiembrie si 18 decembrie 2022. Dupa finalul preliminariilor, zece din aceste locuri vor fi adjudecate de castigatoarele grupelor preliminare.

- Romania a remizat pe terenul Macedoniei de Nord, 0-0, la capatul unui meci in care trupa lui Mirel Radoi a fost dominata aproape tot jocul. Naționala a ratat la Skopje șansa de a trece pe locul doi, care duce la baraj, dupa o prestație modesta. Elevii lui Radoi spera in continuare la calificarea la…