Facebook vs Biden! Cine încurajează mai tare populația să se…

Compania Facebook a transmis, in replica la afirmatia presedintelui Joe Biden ca platformele social media „ucid oamenii” cu dezinformarea, ca a fost mai eficienta decat Guvernul in promovarea vaccinarii anti-Covid. Intrebat, vineri, la Casa Alba, de un reporter legat de rolul „platformelor precum Facebook” in raspandirea de neadevaruri despre vaccinuri si pandemie, Biden a raspuns: „Ele ucid oamenii. Singura pandemie pe care o avem este intre cei nevaccinati”. Facebook a respins criticile spunand ca 2 miliarde de oameni au vizualizat partea stiintifica de pe platforma si ca mai mult de 3,3 milioane…