Facebook vrea să îți găsești jumătatea într-o aplicație de speed-dating ​Facebook vrea sa vada scântei, așa ca a început sa testeze o aplicație video pentru speed-dating, numita Sparked. Aplicația este dezvoltata de noua echipa interna care se ocupa cu aplicații experimentale. Spre deosebire de alte aplicații similare, Sparked promite ca nu ai nevoie de un profil public, nu glisezi într-o parte sau alta și nu exista opțiunea de mesaje private.

