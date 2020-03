Stiri pe aceeasi tema

- Compania Facebook a anuntat luni ca va investi alte 100 de milioane de dolari pentru sprijinirea presei in timpul crizei Covid-19, potrivit The Hollywood Reporter, citata de news.ro.Infuzia de capital presupune 25 de milioane de dolari sub forma unui grant de urgenta pentru presa locala, prin…

- Mai multe cafenele din Iași primesc comenzi online și livreaza cafea, în fiecare zi, în perioada starii de urgența pentru medici. Opt cafenele din Iași, alaturi de un ONG au lansat luni proiectul „Cafea pentru medici”, o metoda prin care vor sa le mulțumeasca cadrelor medicale…

- Oleksandr Yaroslavsky, fost patron și președinte la Metalist Harkov, a dat 17 milioane de dolari pentru 50.000 de seturi a cate 40 de teste fiecare, ceea ce inseamna ca 2 milioane de ucraineni vor putea fi testați. Bogații Ucrainei, unul dintre ultimele campionate intrerupte din cauza coronavirusului,…

- Presedintele Igor Dodon a declarat ca Federatia Rusa a reconfirmat ca va oferi Republicii Moldova imprumutul promis, in suma de 200 milioane de dolari, pentru reabilitarea drumurilor, in pofida deprecierii semnificative a rublei rusesti, dar si a crizei mondiale provocate de raspandirea coronavirusului.

- Dennis Muilenburg, CEO-ul demis al Boeing pleaca din companie cu 62 de milioane de dolari, deși nu va primi plați compensatorii, in urma crizei avionului 737 MAX, relateaza Reuters.Muilenburg a fost concediat in decembrie, pe fondul crizei generate de prabușirea a doua avioane 737 MAX, intezicerea…

- Saga planetara ''Star Wars'' continua sa se mentina in fruntea box-office-ului nord-american in acest weekend, gratie ultimului sau capitol "The Rise of Skywalker", potrivit datelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations si citate de AFP. …

- Autoritatile iraniene ofera o recompensa de 80 milioane de dolari pe „capul” presedintele Donald Trump. Anuntul a fost facut in timpul funeraliilor televizate ale generalului Qasem Soleimani, ucis de o drona americana. O recompensa de „doar” 80 milioane de dolari a fost pusa pe capul lui Trump, dupa…