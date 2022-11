Stiri pe aceeasi tema

- Compania Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a anunțat ca va renunța la 13 la suta dintre angajați, o decizie pe care actionarul majoritar, Mark Zuckerberg, a catalogat-o drept "una dintre cele mai grele din istoria companiei".

- Meta, compania mama a Facebook si Instagram, planuieste sa concedieze mii de angajati incepand din aceasta saptamana, potrivit Wall Street Journal (WSJ), in conditiile in care mai multe companii de tehnologie au concediat o parte din forta lor de munca ca raspuns la criza economica, relateaza AFP, informeaza…

- Mark Zuckerberg, aflat in topul miliardarilor lumii, pregatește concedieri masive la Facebook, o masura fara precedent in istoria de 18 ani a firmei. Concedieri masive la Facebook, pregatite de Zuckerberg. Cota de piața a companiei s-a prabușit cu 70% Decizia conducerii are legatura, cel mai probabil,…

- Facebook se pregatește de cele mai mari concedieri din ultimii 18 ani, de la inființarea companiei. La scurt timp dupa disponibilizarile de la Twitter, Mark Zuckerberg anunța luni ca miercuri, vor incepe primele disponibilizari. La sfarșitul lunii septembrie, compania numara peste 87.000 de angajați.…

- Meta, compania mama a Facebook, ar putea incepe miercuri concedieri pe scara larga, potrivit unui articol publicat de Wall Street Journal, citat de CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- ​Meta (Facebook) va face pentru prima oara concedieri masive și va renunța la multe mii de angajați, scrie Wall Street Journal , care adauga ca anunțul ar putea veni miercuri. Meta are 87.000 de angajați și cotația acțiunilor a scazut cu 70% in acest an, conform News.ro. Facebook a tot angajat oameni,…

- Meta (Facebook) va face pentru prima oara concedieri masive și va renunța la multe mii de angajați, scrie Wall Street Journal, care adauga ca anunțul ar putea veni miercuri. Meta are 87.000 de angajați și cotația acțiunilor a scazut cu 70% in acest an.

- Grupul Meta a pornit un program prin care vrea sa reduca in urmatoarele luni cheltuielile cu cel putin 10- si va continua si pe termen mai lung cu reducerile, spun surse citate de Wall Street Journal. Dupa ce multe companii din Silicon Valley au angajat in ritm alert in pandemie, lucrurile s-au schimbat…