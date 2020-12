Stiri pe aceeasi tema

- ”El a refuzat sa ne intalnim”, a afirmat Musk, raspunzand unei informatii pe Twitter care a citat un articol scris de Reuters luni, referitor la obiectivul Apple ca in 2024 sa produca un vehicul de pasageri care ar putea include propria tehnologie revolutionala de baterii. Eforturile producatorului…

- Statele Unite sunt "pregatite sa ghideze lumea", a afirmat presedintele ales american Joe Biden, prezentand echipa diplomatica si de securitate nationala a viitoarei sale administratii, marti, la Wilmington, scrie AFP.

- Elon Musk, fondatorul companiei de explorare spatiala SpaceX si CEO al companiei Tesla l-a asigurat pe temerarul francez Philippe Croizon, care are si mainile si picioarele amputate, ca va zbura intr-o buna zi cu nava spatiala Starship, relateaza Huffington Post, citat de News.ro.Philippe Croizon a…

- În cadrul primului zbor de rutina dintr-o serie lunga, dupa cum spera Administratia Nationala americana pentru Aeronautica si Spatiu (NASA), SpaceX va lansa duminica noapte, din Statele Unite, patru astronauti catre Statia Spatiala Internationala (ISS), o misiune ce marcheaza pierderea monopolului…

- Mai multi senatori republicani din Statele Unite cred ca presedintele-ales, Joseph Biden, ar trebui sa primeasca acces la rapoartele clasificate, in contextul in care Administratia Donald Trump, care nu recunoaste infrangerea in scrutinul prezidential, nu permite acest lucru.Citește și: Ungaria…

- ​Presedintele Donald Trump a declarat miercuri ca ar dori sa retraga toti soldatii americani din Afganistan pâna la Craciun, adica mai repede decât prevede acordul dintre Statele Unite si talibani, transmite AFP, preluata de Agerpres."Ar trebui sa-i aducem acasa pâna la Craciun…

- Barack Obama sprijina candidatura democratului Joe Biden la președinție și doreste ca americanii sa il contacteze si sa ii comunice optiunile electorale. "Foarte bine, sa incercam ceva nou. Daca va aflați in Statele Unite, trimiteți-mi un mesaj la 773-365-9687. Vreau sa știu cum te descurci, ce crezi…