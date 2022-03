Facebook va permite incitarea la violenţă contra soldaţilor ruşi şi a lui Putin Facebook se pregateste de o controversa, un veritabil „sh*tstorm”, daca descoperirea Reuters e reala. Gigantul operat de Meta va permite in perioada urmatoare postarea de amenintari si instigari la violenta contra soldatilor rusi si a lui Putin. Aflati mai multe detalii mai jos. In general Facebook are o regula de baza, care interzice utilizatorilor sa incite la violenta sau sa ameninte cu moartea. Regula va fi schimbata in cazul utilizatorilor din Ucraina si alte cateva tari, care vor putea posta apeluri la violenta contra soldatilor rusi in contextul invaziei Ucrainei. Daca postezi pe FB din… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Va ataca Rusia Moldova și țarile baltice, dupa razboiul din Ucraina? Presa europeana: Transnistria, veriga slaba Oamenii din Lituania, Slovacia, Letonia, Estonia, Romania și Polonia se tem ca Rusia nu se va opri in Ucraina și se tem ca operațiunile militare ar putea escalada dupa incheierea razboiului…

- Inainte de reuniunea speciala a Consiliului European din seara zilei de 24 februarie, DIGITALEUROPE și unsprezece asociații TIC din Europa Centrala și de Est, din care face parte și ANIS, au emis urmatoarea declarație: „Noi, reprezentand 36.000 de companii digitale in Europa, de la tehnologie verde…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski lanseaza un apel catre Formatul Bucuresti 9 de a ajuta țara sa si de a exercita presiuni impotriva Rusiei invadatoare. Oficialul a lansat vineri un apel catre Formatul Bucuresti 9 (B9), in care se afla Romania, Bulgaria, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat vineri un apel catre Formatul Bucuresti 9 (B9) (Romania, Bulgaria, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia si Cehia) de a oferi Kievului asistenta in aparare, de a impune sanctiuni si a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a pune capat…

- Un nou val de infecții Omicron se indreapta spre Estul Europei, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), potrivit Reuters. In ultimele doua saptamani, in țari precum Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Rusia și Ucraina s-a dublat, anunța Mediafax. Un nou val de infecții cauzate…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca va gazdui joi o runda de consultari (in format hibrid) a miniștrilor afacerilor externe ai statelor din Formatul București 9 (B9) cu ministrul francez pentru Europa și afaceri externe, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la București. Din Formatul B9 fac parte…

- Afacerile din comerțul cu amanuntul (un bun indicator care aproximeaza consumul privat, principala componenta a PIB), au încetinit dupa primele 11 luni la 10,5%, potrivit datelor furnizate vineri de Institutul Național de Statistica. În ianuarie-octombrie (primele 10 luni) indicatorul era…

- Președintele american Joe Biden a dezvaluit planurile țarii in cazul "invaziei" Rusiei in Ucraina. Potrivit liderului american, Washingtonul va transfera forțe in țarile NATO din Europa de Est: Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Republica Ceha și Estonia. In același timp,…