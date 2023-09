Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul freelancer Dan Petre Popa a murit marți, decesul fiind anunțat pe contul sau de Facebook.„Pentru cei ce l-au cunoscut pe Dan Petre Popa.... a trecut in neființa...”, este mesajul postat pe pagina de socializare. Jurnalistul a mai fost director al editurii Albatros și consilier…

- ​Meta (Facebook) lucreaza la diverși chatboți care sa aiba variate personalitați și care sa poata raspunde in stilul unor personaje celebre, scrie publicația Financial Times. Meta are o capitalizare de 800 miliarde dolari și noii chatboți ar putea s-o ajute sa colecteze și mai multe date care sa fie…

- Steaua gimnasticii, Nadia Comaneci La Montreal, Nadia Comaneci a devenit prima gimnasta din istoria Jocurilor Olimpice care a primit nota 10.00. La respectiva ediție a Olimpiadei, in concursul de gimnastica, Nadia și-a inceput evoluția la barna, cu un 9.90. A urmat solul, apoi sariturile și, in cele…

- Marti, 18 iulie 2023, Aeroportul International Brasov-Ghimbav va contabiliza pasagerul cu numarul 10.000 de la momentul inaugurarii obiectivului, 15 iunie 2023! Pasagerul urmeaza sa soseasca la Brasov cu zborul DN 315 Madrid MAD – Brasov GHV, operat de compania DAN AIR, care are programata aterizarea…

- Analistul politic Cozmin Gușa a analizat efectul cazului Firea & Pandele din trei perspective: politic, jurnalistic și a ortodoxiei.„Gabriela Firea s-a lasat dusa greu din politica romaneasca, abordand o strategie de aparare total greșita, generand insa un cutremur multiplu, cu consecințe directe…

- Un accident rutier a avut loc azi in Viile Tecii. O mașina ce aparține unei firme de curierat a ajuns cu roțile in sus. Un tanar de 19 ani a fost transportat la spital. Astazi a avut loc un accident in Viile Tecii. O mașina a unei firme de curierat s-a rasturnat. Șoferul a primit ingrijiri de la un…

- Ștefan Godei, fostul președinte al Asociației „Sfantul Gabriel cel Viteaz”, a lucrat intre 4 ianuarie 2021 și 1 februarie 2023 la cabinetul senatoarei Gabriela Firea unde primea un salariu lunar de 3.000 de lei, potrivit unui document consultat de Gandul și G4Media.Momentul plecarii sale de la cabinetul…

- DNSC avertizeaza: Postari sponsorizate pe Facebook se folosesc de imaginea unor banci in incercarea de a convinge utilizatorii sa oferte date personale sensibileDirectoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza asupra unor postari sponsorizate care se folosesc de imaginea unor banci…