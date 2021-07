Facebook va investi 1 miliard de dolari în creatori de conţinut din media socială Investitiile Facebook vor include programe bonus pentru plata creatorilor care ajung la anumite praguri de referinta pe platformele sale, inclusiv pe Instagram, si finantarea utilizatorilor pentru a produce continut. Gigantul mediei sociale isi pune fondurile la dispozitie pentru a atrage creatori cu un numar mare de urmaritori pe platforme precum YouTube, parte a grupului Alphabet, si aplicatia pentru video-uri scurte TikTok. Mai multe platforme de tehnologie importante sunt in ofensiva pentru a atrage personalitati din media sociala cu plati noi si servicii. TikTok s-a angajat sa cheltuie 2… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

