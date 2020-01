Facebook va înlătura postările care conţin leacuri false şi alte dezinformări legate de coronavirus Raspandirea informațiilor false despre noul coronavirus - declarat urgența de sanatate publica de OMS - pune Facebook in fața unui nou test despre cum face fața raspandirii teoriilor conspirației și a dezinformarilor. Compania spune ca va elimina postarile care conțin sfaturi ce ar putea pune viața utilizatorilor in pericol și adauga ca va incerca sa duca oamenii catre surse cu autoritate.



Noul coronavirus a dat naștere unui mare numar de teorii și de dezinformari pe internet, de la așa-zise explicații rasiste despre apariția virusului, pana la false leacuri minune in care mulți cred… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook spune ca a conceput un ”plan de bataie” pentru a inlatura postari ce conțin așa-zise leacuri pentru coronavirus, dar și alte dezinformari... The post Facebook va inlatura postarile ce conțin leacuri false și alte dezinformari despre coronavirus appeared first on Renasterea banateana .

- Facebook a comunicat ca are un plan pentru a inlatura postari ce conțin așa-zise leacuri pentru coronavirus, dar și alte dezinformari sau teorii ale conspirației care circula in aceste zile. Raspandirea informațiilor false despre noul coronavirus – declarat urgența de sanatate publica de OMS – pune…

- ​Facebook spune ca a conceput un ”plan de bataie” pentru a înlatura postari ce conțin așa-zise leacuri pentru coronavirus, dar și alte dezinformari sau teorii ale conspirației care circula în aceste zile. Unul dintre așa-zisele leacuri, date ca exemplu de Facebook, este bautul…

- "PSD someaza Ministerul Sanatatii si Guvernul Romaniei sa ia in serios recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si sa ia toate masurile necesare preintampinarii raspandirii coronavirusului din China, inclusiv prin demararea unor campanii de informare a populatiei privind masurile de…

- Facebook nu va sancționa postarile politice care conțin informații false și nici nu va limita direcționarea politica a mesajelor, in ciuda apelurilor publice pentru a adopta limite semnificative in ceea ce privește publicitatea politica inainte de alegerile prezidențiale din SUA, din acest an. Modificarile…

- Scandalul Cambridge Analytica a aratat lumii importanța informațiilor personale lasate de oameni pe internet. Compania britanica se folosea de datele personale ale utilizatorilor rețelei de socializare Facebook pentru a influența voturile oamenilor in favoarea lui Donald Trump. Cambridge Analytica a…

- Numarul de conturi false eliminate este de peste doua ori mai mare fata de cele 1,55 de miliarde de conturi blocate in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului.Cea mai mare platforma de socializare din lume a dezvaluit pentru prima oara cate postari a eliminat de pe aplicatia…

- Facebook a eliminat 3,2 miliarde de conturi false si milioane de postari legate de abuzuri impotriva copiilor si sinucideri, in perioada aprilie-septembrie, potrivit celui mai recent raport al companiei referitor la moderarea platformei de socializare, publicat miercuri, transmite Reuters. Numarul…