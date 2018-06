Facebook va face mai uşoară eliminarea abuzurilor Facebook face, astazi, pasi importanti pentru a aduce mai multa transparenta reclamelor si Paginilor de Facebook. A da oamenilor mai multe informatii despre organizatii si reclamele pe care acestea le afiseaza inseamna o responsabilitate mai mare pentru agentiile de publicitate si ajuta compania sa previna abuzurile pe Facebook. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

