Facebook va bloca reclamele străine în postările legate de referendumul irlandez privind avortul Facebook nu va mai accepta reclame din afara Irlandei corelate postarilor privind referendumul de legalizare a avortului ce va avea loc la 25 mai in aceasta tara profund catolica, conform unui anunt facut marti de gigantul social media american care incearca sa-si imbunatateasca transparenta privind publicitatea politica, transmite Reuters.



Compania americana, aflata in centrul controverselor privind rolul jucat de platforma sa de social media atat in referendumul Brexit cat si in alegerile prezidentiale americane din 2016, a luat aceasta decizie dupa ce a fost criticata ca mesajele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

