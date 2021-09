Facebook va afișa mai puțină politică Cea mai mare retea sociala face un pas important in directia limitarii continutului politic vazut de utilizatorii sai, dupa un experiment care a avut rezultate pozitive. Facebook a decis sa extinda un experiment inceput in urma cu mai multe luni, care va duce la reducerea vizibilitatii continutului politic in cadrul platformei sociale. Dupa semnalele pozitive ale experimentului lansat initial pentru un numar limitat de utilizatori, acum, Facebook activeaza schimbarile in mai multe tari, printre care Spania, Suedia si Irlanda. Experimentul aduce o noua schimbare algoritmului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

