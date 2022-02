Prezentata de fostul președinte al SUA, Donald Trump, ca alternativa la Facebook, Twitter și YouTube, Truth Social va fi disponibila pe AppStore. Noua rețea de socializare a lui Donald Trump, Truth Social, va intra treptat in funcțiune in aceasta saptamana și este de așteptat sa fie „pe deplin operaționala” pana la sfarșitul lunii martie, la […] The post Facebook-ul lui Trump, lansat pe AppStore. Lupta cu „oligarhii nebuni din Silicon Valley” first appeared on Ziarul National .