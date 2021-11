Facebook testează o facilitate care oferă utilizatorilor mai mult control asupra conţinutului afişat în newsfeed In vreme ce dezvaluirile care afecteaza imaginea companiei continua, dupa ce mai multe dosare interne au ajuns in posesia presei americane, Facebook pare sa faca o concesie pe cel mai sensibil subiect, cel legat de algoritmul folosit pentru newsfeed. Gigantul american a inceput un test care adauga in aplicatia de Facebook o noua sectiune in cadrul paginii de configurare. De aici, utilizatorii ar trebui sa poata schimba cativa parametrii generali ai fluxului de continut care le este afisat. Exista trei tipuri de continut care pot fi modificate: De la prieteni si familie, de la grupuri, respectiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a dezvaluit pentru prima oara, marti, prevalenta bullyingului si hartuirii pe platforma sa, acest tip de continut fiind vazut de 14-15 ori la fiecare 10.000 de vizualizari, in trimestrul al treilea, transmite Reuters, conform news.ro. Pe instagram, aceasta prevalenta a fost de 5-6…

- Medicul cardiolog Vasile Radulescu din Bucuresti reclama, miercuri, ca exista grupuri de Facebook care vand certificate verzi. „Mi se pare absolut incredibil sa-ti faci business din asa ceva”, a transmis medicul, precizand ca Politia Romana a primit deja informatiile si a demarat o ancheta.

- Cine a visat o vacanța in mijlocul unui peisaj superb de munte, musai sa vada ce condiții și peisaj unic ofera Agropensiunea Dealu Neamțului, deschisa la sfarșitul verii, in Rodna! Inconjurata de munții Rodnei, pe Dealu Neamțului (așa cum știu localnicii zona), pensiunea este la 5 km de centrul Rodnei…

- Cercetatorul Octavin Jurma a demonstrat intr-o postare pe Facebook ca autoritatile sanitare din Romania testeaza in acest moment, in plin val patru, cand cifrele pandemiei bat record dupa record, mult mai putin decat testam in octombrie 2020.

- Bistrițenii se plang ca se fac ilegalitați privind taiatul padurilor din județ. Aceștia acuza Garda Forestiera ca ar fi „mana in mana” cu firmele mari de exploatare. Astfel, s-ar face controale DOAR la firmele mici, pe care, culmea, cei mari le-ar pari, prin petiționari platiți. Noi informații privind…

- Premierul Florin Citu a raspuns acuzațiilor legate de abuzurile de la ministerul Justiției și schimbarea din funcție a sefei directiei de avizare. El a spus ca a fost o schimbare la cerere și ca in locul ministrului interimar ar trimite Corpul de Control. ” As trimite corpul de control sa vad cum ies…

- Zi de weekend cu palpitații pentru o familie din Alba Iulia care și-a consultat, online, factura la curent. Oamenii au citit și recitit ca au de plata suma de peste 27.000 de lei. Dupa ce și-au revenit din șoc și și-au dat seama ca nu alimenteaza cu curent nici orașul și nici vreo hala a unui șantier…